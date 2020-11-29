Ситуация с коронавирусом в Турции сложная, необходим карантин на две-четыре недели - глава медассоциации

Нынешних ограничительных мер властей Турции против коронавируса COVID-19 недостаточно, страна нуждается в общенациональном локдауне минимум на две недели, заявила агентству Associated Press (AP) глава Турецкой медицинской ассоциации (TTB) Шебнем Корур Финчанджи.

"Нам нужен тотальный локдаун минимум на две недели, если не на четыре, который, как считает большинство (экспертов - ИФ), был бы наиболее идеальным вариантом", - сказала она.

По ее словам, турецкие больницы переполнены, а сотрудники сферы здравоохранения сталкиваются с огромной нагрузкой. Она назвала нынешнюю ситуацию в медицинской сфере "идеальным штормом".

Ранее, напоминает AP, TTB попадала под критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сторонников за то, что ставила под сомнения официальные данные о заболеваемости COVID-19 в стране и эффективность мер властей против эпидемии.

В свою очередь в ассоциации медсестер палат интенсивной терапии сообщили, что коек в реанимациях Стамбула почти не осталось, и врачам приходится искать места для размещения пациентов, находящихся в критическом состоянии. Между тем, отмечает AP, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ранее заявлял, что места с ИВЛ заполнены примерно на 70%.

В минувшую среду власти Турции начали вновь публиковать полную статистику по положительным анализам тестов на коронавирус, а не только случаи, когда инфицированные находятся на лечении. В результате, отмечает AP, среднесуточное количество выявляемых в стране случаев поднялось с 7,4 тыс. до 28,3 тыс. Между тем, в ТТВ утверждают, что настоящие показатели еще выше - до 50 тыс. случаев.

Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу - представитель основной оппозиционной силы страны Народно-республиканской партии - призвал власти быть более транспарентными с раскрытием данных о масштабах заболеваемости. В ответ Коджа заявлял о достоверности всей предоставляемой информации. В то же время он признавал, что число серьезно больных COVID-19 и количество летальных случаев в стране растет, и что такие города как Стамбул и Измир имеют дело уже с третьим пиком болезни. Однако министр отметил, что страна будет ждать две недели эффекта от объявленных на прошлой неделе ограничительных мер.

Эрдоган на этой неделе обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. Эрдоган отмечал, что его страна ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Турции за время пандемии выявили более 578,3 тыс. случаев COVID-19, свыше 13,3 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели более 396,2 тыс. человек.