В Азербайджане зафиксировано 4,17 тыс. случаев COVID-19, новый антирекорд по числу скончавшихся

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 170 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 118 тыс. 195, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 212 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 38 человек с коронавирусом (новый антирекорд), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 361.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 73 тыс. 676 человек (+1985 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 43 тыс. 158 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 17 581 тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 718,235 тыс. тестов на COVID-19.







Х.Насирзаде