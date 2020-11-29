Правозащитники насчитали более 50 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 50 человек.

В списках "Весны" в настоящее время 51 человек. Список продолжает дополняться.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Витебске, поселке Боровляны, Коробчицах (Гродненская область).

В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.