Британия и ЕС вступают в решающую неделю переговоров о будущем отношений, считают в Лондоне

Для Великобритании и ЕС, ведущих переговоры об отношениях после Brexit, наступает крайне важная неделя, заявил британской телерадиокорпорации Би-би-си глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Я думаю, это очень значимая неделя, последняя по-настоящему важная неделя, при учете какого-либо дальнейшего переноса сроков (выработки соглашения - ИФ)", - сказал министр.

Он отметил, что судьба переговоров зависит от решения "относительно узкого" круга вопросов, включая права на рыболовство. Рааб подчеркнул, что ЕС следует принять в качестве "вопроса принципа" намерение Лондона добиться контроля над своей рыболовной отраслью.

"Если ЕС поймет этот принципиальный момент, и мы проявим прагматизм, то мы сможем добиться этого (соглашения - ИФ)", - добавил Рааб.

Накануне главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье возобновил переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Фростом в Лондоне.

До этого Барнье заявил, что между сторонами "сохраняются те же значительные разногласия".

При этом Фрост заявил, что "Британия и ЕС еще могут заключить соглашение, если будет учтена позиция Лондона".

На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.