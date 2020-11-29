Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0225 GBR   2.2728 TRY   0.2156

Цена на нефть

26.11 $/bbl   WTI 45.81 0.10 Brent 47.80 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.11.2020 17:22

Британия и ЕС вступают в решающую неделю переговоров о будущем отношений, считают в Лондоне

Для Великобритании и ЕС, ведущих переговоры об отношениях после Brexit, наступает крайне важная неделя, заявил британской телерадиокорпорации Би-би-си глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Я думаю, это очень значимая неделя, последняя по-настоящему важная неделя, при учете какого-либо дальнейшего переноса сроков (выработки соглашения - ИФ)", - сказал министр.

Он отметил, что судьба переговоров зависит от решения "относительно узкого" круга вопросов, включая права на рыболовство. Рааб подчеркнул, что ЕС следует принять в качестве "вопроса принципа" намерение Лондона добиться контроля над своей рыболовной отраслью.

"Если ЕС поймет этот принципиальный момент, и мы проявим прагматизм, то мы сможем добиться этого (соглашения - ИФ)", - добавил Рааб.

Накануне главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье возобновил переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Фростом в Лондоне.

До этого Барнье заявил, что между сторонами "сохраняются те же значительные разногласия".

При этом Фрост заявил, что "Британия и ЕС еще могут заключить соглашение, если будет учтена позиция Лондона".

На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Глава МИД ФРГ планирует обсудить с британским коллегой влияние России в Европе Глава британского МИД назвал задержание посла Великобритании в Тегеране нарушением международного права Ближний Восток не должен быть регионом с ядерным оружием - глава МИД Великобритании Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова Безопасность британских туристов на финале Лиги Европы в Баку будет обеспечена на высшем уровне – МИД Азербайджана Лондону нужна доктрина по противодействию кибератакам - глава МИД Великобритании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]