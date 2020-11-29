Глава МИД Британии обеспокоен ситуацией с убийством иранского ядерщика, ждет полной картины инцидента

В Лондоне вызывает тревогу ситуация в Иране и ближневосточном регионе в связи с убийством иранского видного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Мы обеспокоены ситуацией в Иране и во всем регионе. Мы хотим видеть деэскалацию напряженности", - сказал в воскресенье министр телеканалу Sky news.

"Мы все еще ждем всех фактов о том, что случилось в Иране, но я скажу, что мы придерживаемся международного гуманитарного права, которое ясно высказывается против атак на гражданских лиц", - отметил он.

На вопрос, может ли быть связан Израиль с данным происшествием, Рааб ответил, что на данный момент не располагает фактами, позволяющими прояснить это.

Также он выразил надежду, что при будущей администрации США Джо Байдена будет возможным проанализировать международное соглашение от 2015 года по иранской ядерной программе.

В пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Впоследствии в Иране неоднократно высказывалась точка зрения, что за удавшимся покушением стоит Израиль.

Тем временем, отмечает Sky news, одно из важнейших новостных печатных изданий в Иране "Кайхан" опубликовало авторскую статью, согласно которой, если причастность Израиля к гибели Фахризаде подтвердится, то Ирану необходимо нанести удар по израильскому порту Хайфа.