Президент Армении выступил за формирование в стране правительства национального согласия

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости отставки правительства республики после поражения в карабахской войне.
"В любой стране, где происходит такая трагедия, есть одно решение - правительство, которое привело к подобной ситуации, должно уйти. Если политический деятель силен - он может потом вернуться. Нельзя оценивать кризис лишь количеством присутствующих на площади людей. Это не только кризис государства, но и нации - правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный", - сказал Саркисян на встрече с группой представителей армянской общины РФ в Москве.
Президент Армении находится в российской столице с частным визитом.
"Есть цивилизованный путь - внеочередные выборы, временное правительство национального согласия. Это правительство должно состоять из технократов, проработать максимум один год - до новых выборов", - отметил он.
"За этот период необходимо провести референдум и обязательно изменить Конституцию или сделать ее более человечной. Конституция должна иметь механизмы сдерживания и баланса, наша Конституция не сбалансирована. Баланс должен быть между правительством, правительством и президентом. Даже если мы останемся парламентской страной, президента должен выбирать народ. В нашей стране все должности назначаются парламентом, и нет баланса", - заявил Саркисян.
Он также посчитал необходимым предоставление права представителям армянской диаспоры занимать высокие посты на родине.
Президент Армении также заявил, что не важно, кто возглавить временное правительство.
"Нет в мире человека, который один сможет справиться с имеющимися проблемами, необходима антикризисная программа, для реализации которой все должны работать, помогать ему, должны иметь содействие друзей, в первую очередь, России. Я не хочу быть премьером. Хочу, чтобы наша страна была стабильной. Вижу свою роль в следующем - помочь нашему обществу выйти из этой тяжелой ситуации", - отметил Саркисян.
Он также заявил о необходимости развивать современную экономику, а это возможно лишь на основе хорошего образования.
"Надо договориться с Россией, чтобы наши студенты учились здесь на тех же условиях, что и граждане РФ, как это было в СССР", - сказал президент Армении.
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