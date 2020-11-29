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Регион 29.11.2020 19:39

Президент Армении выступил за формирование в стране правительства национального согласия

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости отставки правительства республики после поражения в карабахской войне.

"В любой стране, где происходит такая трагедия, есть одно решение - правительство, которое привело к подобной ситуации, должно уйти. Если политический деятель силен - он может потом вернуться. Нельзя оценивать кризис лишь количеством присутствующих на площади людей. Это не только кризис государства, но и нации - правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный", - сказал Саркисян на встрече с группой представителей армянской общины РФ в Москве.

Президент Армении находится в российской столице с частным визитом.

"Есть цивилизованный путь - внеочередные выборы, временное правительство национального согласия. Это правительство должно состоять из технократов, проработать максимум один год - до новых выборов", - отметил он.

"За этот период необходимо провести референдум и обязательно изменить Конституцию или сделать ее более человечной. Конституция должна иметь механизмы сдерживания и баланса, наша Конституция не сбалансирована. Баланс должен быть между правительством, правительством и президентом. Даже если мы останемся парламентской страной, президента должен выбирать народ. В нашей стране все должности назначаются парламентом, и нет баланса", - заявил Саркисян.

Он также посчитал необходимым предоставление права представителям армянской диаспоры занимать высокие посты на родине.

Президент Армении также заявил, что не важно, кто возглавить временное правительство.

"Нет в мире человека, который один сможет справиться с имеющимися проблемами, необходима антикризисная программа, для реализации которой все должны работать, помогать ему, должны иметь содействие друзей, в первую очередь, России. Я не хочу быть премьером. Хочу, чтобы наша страна была стабильной. Вижу свою роль в следующем - помочь нашему обществу выйти из этой тяжелой ситуации", - отметил Саркисян.

Он также заявил о необходимости развивать современную экономику, а это возможно лишь на основе хорошего образования.

"Надо договориться с Россией, чтобы наши студенты учились здесь на тех же условиях, что и граждане РФ, как это было в СССР", - сказал президент Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КРИЗИС, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]