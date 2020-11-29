Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0225 GBR   2.2728 TRY   0.2156

Цена на нефть

26.11 $/bbl   WTI 45.81 0.10 Brent 47.80 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 29.11.2020 19:47

Минобороны Азербайджана обеспечило доставку груза для российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обеспечило доставку в Ханкенди грузов, предназначенных для российских миротворцев, размещенных в нагорно-карабахском регионе.

«Согласно протоколу, подписанному между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, проводится соответствующая деятельность по обеспечению российского миротворческого контингента, размещенного в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, в том числе другие средства материально-технического обеспечения, прибывшие 28 ноября по железной дороге в Азербайджан из России, прошли в соответствующем порядке пограничный и таможенный контроль», - сообщает министерство обороны Азербайджана.

Предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду 29 ноября по железнодорожному маршруту Ялама-Баку-Евлах-Барда.

«Далее грузы автомобильным транспортным средством в сопровождении военной полиции Министерства обороны Азербайджана в заранее запланированном порядке были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда-Агдам-Ханкенди. Прибывший состав и доставленный груз являются частью упомянутого в трехстороннем заявлении миротворческого контингента Российской Федерации», - указывает оборонное ведомство.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИРОТВОРЦЫ, КАРАБАХ, ГРУЗ


Похожие новости


Путин: Я знаю настрой президента Азербайджана Совет Федерации дал согласие на использование российских миротворцев в Нагорном Карабахе Командующий российскими миротворцами заявил о стабилизации обстановки в Карабахе Российские военные выставили в Нагорном Карабахе 12 постов для контроля режима прекращения огня Шойгу: размещение в Карабахе постов российских миротворцев завершится в субботу Россия не имела права вводить войска в Нагорный Карабах - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]