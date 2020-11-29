Минобороны Азербайджана обеспечило доставку груза для российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обеспечило доставку в Ханкенди грузов, предназначенных для российских миротворцев, размещенных в нагорно-карабахском регионе.
«Согласно протоколу, подписанному между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, проводится соответствующая деятельность по обеспечению российского миротворческого контингента, размещенного в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, в том числе другие средства материально-технического обеспечения, прибывшие 28 ноября по железной дороге в Азербайджан из России, прошли в соответствующем порядке пограничный и таможенный контроль», - сообщает министерство обороны Азербайджана.
Предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду 29 ноября по железнодорожному маршруту Ялама-Баку-Евлах-Барда.
«Далее грузы автомобильным транспортным средством в сопровождении военной полиции Министерства обороны Азербайджана в заранее запланированном порядке были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда-Агдам-Ханкенди. Прибывший состав и доставленный груз являются частью упомянутого в трехстороннем заявлении миротворческого контингента Российской Федерации», - указывает оборонное ведомство.
Р.Ахмедов
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