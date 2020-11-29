В Карабах из Армении с момента прекращения огня вернулись более 23,5 тыс. человек - Минобороны РФ

За минувшие сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении вернулись 2 тыс. 431 человек, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.

Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись уже 23 514 человек.

Минобороны РФ отмечает, что "режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается".

В сообщении говорится, что при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами.

"Для обеспечения безопасности российских военнослужащих и предотвращения возможных инцидентов организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - добавили в российском военном ведомстве.