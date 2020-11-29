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Карабахский конфликт 29.11.2020 20:28

В Карабах из Армении с момента прекращения огня вернулись более 23,5 тыс. человек - Минобороны РФ

За минувшие сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении вернулись 2 тыс. 431 человек, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.

Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись уже 23 514 человек.

Минобороны РФ отмечает, что "режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается".

В сообщении говорится, что при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами.

"Для обеспечения безопасности российских военнослужащих и предотвращения возможных инцидентов организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - добавили в российском военном ведомстве.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]