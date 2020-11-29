Ситуация с COVID-19 в США после Дня благодарения, наверняка, ухудшится - главный инфекционист

Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

"Мы понимаем важность того, чтобы родственники собрались вместе. И это с чем приходится иметь дело, когда у нас, вероятно, будет увеличение количества случаев (коронавируса COVID-19 - ИФ) в то время, как наступают более холодные недели зимы, и мы приближаемся к рождественскому сезону", - сказал он.

При этом он призвал путешественников по возвращении из поездок по возможности уходить на карантин и сдавать тесты на COVID-19.

На вопрос, останутся ли в силе ограничительные меры и рекомендации по поводу COVID-19 в сезон рождественских праздников, Фаучи ответил, что не видит, каким образом ситуация может поменяться за следующие недели.

В то же время Фаучи добавил, что вакцина против коронавируса, вероятно, станет доступной для наиболее уязвимых групп населения и сотрудников сферы здравоохранения примерно в середине - конце декабря.

В свою очередь издание The Hill отметило, что в прошлую среду, накануне Дня благодарения, интенсивность поездок в США достигла максимальных показателей с марта: так, через системы безопасности в аэропортах прошли 1,1 млн человек. А специалисты в области здравоохранения предупреждали, что праздники могут стать причиной резкого ускорения распространения вируса, если население не будет придерживаться противоэпидемических требований.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 13,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 272 тыс. пациентов скончались, а свыше 8 млн человек выздоровели. Число госпитализаций в стране побило рекорд, превысив 91 тыс. человек, причем более 18 тыс. американцев находятся в палатах интенсивной терапии.