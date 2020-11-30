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Здравоохранение 30.11.2020 13:37

Власти Таиланда ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку коронавируса

Власти Таиланда пытаются установить местоположение 200 человек, контактировавших с тремя женщинами, которые оказались заражены коронавирусом COVID-19 и въехали в Таиланд из Мьянмы, избежав обязательного карантина для прибывающих, сообщает в понедельник издание The Guardian.

Издание отмечает, что строгий пограничный контроль и прочие меры позволили Таиланду удержать количество случаев COVID-19 на отметке ниже 4 тыс. случаев при 60 летальных исходах, хотя туристическая отрасль страны сильно пострадала. В то же время в соседней Мьянме в день выявляют в среднем 1 тыс. 447 случаев COVID-19, и там уже скончались 1 тыс. 887 зараженных.

По данным The Guardian, первая из зараженных женщин приехала в Таиланд 24 ноября, а остальные две - 27 ноября. Все три прибыли в страну незаконно, избежав проверок на границе, но позднее анализы показали у них наличие COVID-19.

Губернатор провинции Чианграй Прачон Пратсакул заявил, что всего с зараженными в провинциях Чианграй и Чиангмай контактировали 356 человек - посетители и сотрудники отеля, торгового центра и ресторанов, пассажиры общественного транспорта и такси.

При этом власти смогли найти уже более 150 человек из этой группы: ни у кого из них тесты не показали наличие коронавируса. Поиск остальных контактировавших продолжается.

The Guardian отмечает, что за последние месяцы в Таиланде большинство случаев коронавируса имело завозной характер, и их выявляли в карантине для прибывающих; количество случаев инфицирования непосредственно на территории страны было незначительным.

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Тэги: ТАИЛАНД, КОРОНАВИРУС, УГРОЗА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]