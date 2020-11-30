Лукашенко не исключает очной встречи лидеров ЕАЭС до конца года - СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает возможность очной встречи лидеров стран ЕАЭС до конца нынешнего года, сообщил в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"Лукашенко не исключает, что до Нового года лидеры ЕАЭС встретятся очно", - говорится в сообщении.

"Может, традиционно в канун Нового года главы государств рискнут встретиться. Мы же обычно в Москве встречались под Новый год. Или в Питере. Мы готовы и в Минске принять глав государств, если будет такое желание. Не важно где, но пора очень серьезно обсудить проблемы, которые встают перед нами", - цитирует телеграм-канал Лукашенко.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.