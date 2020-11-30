Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0344 RUR   0.0224 GBR   2.2677 TRY   0.2164

Цена на нефть

27.11 $/bbl   WTI 45.53 -0.28 Brent 48.18 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.11.2020 13:50

Лукашенко не исключает очной встречи лидеров ЕАЭС до конца года - СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает возможность очной встречи лидеров стран ЕАЭС до конца нынешнего года, сообщил в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"Лукашенко не исключает, что до Нового года лидеры ЕАЭС встретятся очно", - говорится в сообщении.

"Может, традиционно в канун Нового года главы государств рискнут встретиться. Мы же обычно в Москве встречались под Новый год. Или в Питере. Мы готовы и в Минске принять глав государств, если будет такое желание. Не важно где, но пора очень серьезно обсудить проблемы, которые встают перед нами", - цитирует телеграм-канал Лукашенко.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Лукашенко предостерег страны ЕАЭС от эгоизма в борьбе с COVID-19 Белоруссия предлагает увеличить расчеты в нацвалютах в ЕАЭС, особенно в ТЭК - Румас Премьер Белоруссии предлагает премьеру РФ сблизить позиции двух стран в рамках ЕАЭС Лукашенко заявляет о необходимости полного устранения барьеров в ЕАЭС Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять - Лукашенко Лукашенко сообщил, что будет требовать равных цен на энергоресурсы на заседании Высшего Евразийского экономсовета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]