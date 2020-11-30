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Регион 30.11.2020 14:03

Пересмотр Ираном отношений с МАГАТЭ может резко ухудшить перспективы нормализации обстановки вокруг СВПД - постпред РФ Ульянов

Возможный выход Ирана из доппротокола о гарантиях с МАГАТЭ в связи с убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде будет иметь тревожные последствия и для Тегерана, и для режима нераспространения, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ситуация тревожная. Что касается ответных мер, то они сейчас обсуждаются в иранском парламенте, пока на уровне профильной комиссии, не исключено, что это будет вынесено на утверждение всем составом парламента. Те меры, которые обговариваются, могут иметь очень серьезные последствия и для самого Ирана, и для режима ядерного нераспространения", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что в Тегеране, в частности, звучат призывы прекратить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

"Доппротокол - это важнейший элемент ядерной сделки. Именно доппротокол обеспечивает уверенность в исключительно мирном характере ядерной программы, и, если он прекратит функционировать, атмосфера вокруг Ирана резко ухудшится, ядерная деятельность в Иране станет гораздо менее прозрачной, появится гораздо больше поводов для спекуляций, чреватых серьезным обострением обстановки. Наконец, это может резко ухудшить перспективы нормализации обстановки вокруг СВПД и Ирана в целом", - сказал постпред РФ.

Он выразил надежду на то, что власти Ирана в связи с этим будут принимать тщательно взвешенные решения.

В минувшую пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Как накануне сообщило агентство ИРНА, в Иране считают, что за нападением на ученого-ядерщика Фахризаде стоит Израиль. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и в Совбез ООН, в котором возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль.

Ректор Высшего национального оборонного университета Генштаба Ирана, бригадный генерал Ахмад Вахиди считает, что Ирану в связи с атаками против его ядерной отрасли нужно провести переоценку отношений с МАГАТЭ. "Он (Вахиди) призвал пересмотреть взаимодействие Ирана с Международным агентством по атомной энергии, заявив, что Ирану также не имеет смысла оставаться в Договоре о нераспространении ядерного оружия, если ядерные объекты страны и ее ученые подвергаются атакам", - сообщило агентство "Тасним".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МАГАТЭ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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