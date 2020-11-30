В Азербайджан за 9 месяцев импортированы сигареты на $17 млн

Импорт в Азербайджан в январе-сентябре 2020 года сигарет составил на сумму $16 млн 927,46 тыс., что в 3,6 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $14 млн 674,89 тыс. (спад в 3,8 раза - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 86,7% стоимости поставок сигарет в Азербайджан.
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-сентябре составил на сумму $2 млн 252,25 тыс. (спад на 51,4%).
Импорт в Азербайджан в 2019 году сигарет составил на сумму $70 млн 813,03 тыс., что на 53,5% меньше показателя 2018 года.
Б.Рустамбеков
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