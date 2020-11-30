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Бизнес и законодательство 30.11.2020 13:29

В Азербайджан за 9 месяцев импортированы сигареты на $17 млн

Импорт в Азербайджан в январе-сентябре 2020 года сигарет составил на сумму $16 млн 927,46 тыс., что в 3,6 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $14 млн 674,89 тыс. (спад в 3,8 раза - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 86,7% стоимости поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-сентябре составил на сумму $2 млн 252,25 тыс. (спад на 51,4%).

Импорт в Азербайджан в 2019 году сигарет составил на сумму $70 млн 813,03 тыс., что на 53,5% меньше показателя 2018 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]