АИКГФ ожидает прибыль по итогам 2020г в размере 10 млн манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) ожидает по итогам 2020 года прибыль в размере 10 млн манатов, заявил заместитель председателя правления Фонда Рахман Гумматов.

"Стоит отметить, что в период деятельности Фонд никогда не сталкивался с убытками, завершая каждый год с прибылью. На сегодняшний день суммарная нераспределенная прибыль Фонда составляет 85 млн манатов. Ожидается, что по итогам 2020 года прибыль АИКГФ составит 10 млн манатов", - сказал Гумматов в понедельник на видеоконференции с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан"

По словам Гумматова, Фонд прогнозирует рост активов по итогам 2020 года до 1,85 млрд манатов (по итогам 2019г – 1 млрд 406 млн 159,049 тыс. манатов). Т.е. рост составит 32,1%.

"В настоящее время активы Фонда составляют 1,8 млрд манатов. В ближайшие дни мы проведем последнее в текущем году размещение облигаций в размере 50 млн манатов. Таким образом, мы думаем, что активы АИКГФ на конец года составят 1,85 млрд манатов", - сказал Гумматов.

Зампред правления АИКГФ не исключил повышения уставного капитала Фонда в 2021 году.

"Наш уставный капитал обычно повышается ежегодно – каждый год в госбюджете для этого выделяются средства. Но данное решение принимается непосредственно президентом страны, и нам не хотелось бы говорить наперед. В целом, мы ждем повышения уставного капитала в следующем году", - сказал Гумматов.

Доналоговая прибыль фонда по итогам 2019 года составила 18 млн 641,246 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

А.Мамедов