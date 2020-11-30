Азербайджан в сентябре стал вторым после РФ поставщиком газа в Турцию, в январе-сентябре увеличил экспорт на 20,6%

Азербайджан в январе-сентябре 2020 года экспортировал в Турцию 8 млрд 278,41 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 20,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в сентябре в Турцию поставлено 753,22 млн кубометров азербайджанского газа, что составило 20,23% от общего объема поставок газа в Турцию (спад по сравнению с сентябрем 2019 года на 7,99%), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В сентябре 2020 года Азербайджан сохранил вторую позицию по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте расположилась Россия, на долю которой пришлось 49,85% всех поставок, на третьем – Иран (13,83%), четвертом – Алжир (7,62%).

По данным EPDK, Азербайджан в марте 2020 года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию и сохранял лидерство вплоть до июля, а с августа переместился на второе место.

В целом, в сентябре экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 723,07 млн кубометров (рост на 22,53% сравнению с сентябрем 2019г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 124 млн кубометров (83,9% всех поставок, рост по сравнению с сентябрем 2019г – на 26,54%), СПГ – 599,07 млн кубометров (16,1% всех поставок, рост на 5,1%).

Как сообщалось, в 2019 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 9 млрд 584,78 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (рост на 27,3%).

Азербайджанский газ в Турцию поставляется газ только с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова