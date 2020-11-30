АИКГФ планирует увеличить квартирный фонд для аренды

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) планирует в ближайшее время увеличить фонд квартир, предназначенных для сдачи в аренду с правом выкупа, сообщил заместитель председателя правления АИКГФ Рахман Гумматов.

"В настоящее время наш арендный квартирный фонд состоит из 983 квартир. В ближайшее время мы планируем приобрести еще квартиры в Низаминском и Бинагадинском районах – на проспекте Бабека и в 9-ом микрорайоне соответственно", - сказал Гумматов в понедельник на видеоконференции с журналистами.

Гумматов добавил, что на текущий момент, Фонд уже предоставил в аренду с правом выкупа 380 квартир.

Президент Азербайджана в январе 2019 года подписал указ об утверждении порядка сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с правом выкупа.

Согласно порядку, АИКГФ получает право приобретать жилплощадь для ее последующей сдачи в аренду с правом выкупа. При этом покупка фондом такого жилья может осуществляться за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.

Сдача в аренду жилых площадей с правом выкупа осуществляется при соблюдении ряда условий. В частности, арендатором должен быть гражданин Азербайджана, и на момент обращения у него не должно быть просроченных обязательств. Арендный договор заключается на срок от 3 до 25 лет и утверждается нотариально.

После заключения договора, арендатор должен оплатить как минимум годовую арендную стоимость в качестве предоплаты, полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора.

Сдача квартир в аренду проходит на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему.

А.Мамедов