АИКГФ планирует увеличить квартирный фонд для аренды

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) планирует в ближайшее время увеличить фонд квартир, предназначенных для сдачи в аренду с правом выкупа, сообщил заместитель председателя правления АИКГФ Рахман Гумматов.
"В настоящее время наш арендный квартирный фонд состоит из 983 квартир. В ближайшее время мы планируем приобрести еще квартиры в Низаминском и Бинагадинском районах – на проспекте Бабека и в 9-ом микрорайоне соответственно", - сказал Гумматов в понедельник на видеоконференции с журналистами.
Гумматов добавил, что на текущий момент, Фонд уже предоставил в аренду с правом выкупа 380 квартир.
Президент Азербайджана в январе 2019 года подписал указ об утверждении порядка сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с правом выкупа.
Согласно порядку, АИКГФ получает право приобретать жилплощадь для ее последующей сдачи в аренду с правом выкупа. При этом покупка фондом такого жилья может осуществляться за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.
Сдача в аренду жилых площадей с правом выкупа осуществляется при соблюдении ряда условий. В частности, арендатором должен быть гражданин Азербайджана, и на момент обращения у него не должно быть просроченных обязательств. Арендный договор заключается на срок от 3 до 25 лет и утверждается нотариально.
После заключения договора, арендатор должен оплатить как минимум годовую арендную стоимость в качестве предоплаты, полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора.
Сдача квартир в аренду проходит на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему.
А.Мамедов
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге
В Карабах из Армении с момента прекращения огня вернулись более 23,5 тыс. человек - Минобороны РФ
Минобороны Азербайджана обеспечило доставку груза для российских миротворцев в Нагорном Карабахе
НПЗ Siniya в Ираке готов возобновить работу после пожара из-за ракетного обстрела
Азербайджан в сентябре стал вторым после РФ поставщиком газа в Турцию, в январе-сентябре увеличил экспорт на 20,6%
АИКГФ ожидает прибыль по итогам 2020г в размере 10 млн манатов
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Формирование единого списка террористических организаций усилит взаимодействие спецслужб ОДКБ - Володин
Пересмотр Ираном отношений с МАГАТЭ может резко ухудшить перспективы нормализации обстановки вокруг СВПД - постпред РФ Ульянов
Лукашенко не исключает очной встречи лидеров ЕАЭС до конца года - СМИ
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank продолжает проводить в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности