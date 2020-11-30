Глава ЕК заявила о вере в будущее Шенгена и предложила его совершенствовать

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает необходимым и далее развивать Шенгенское пространство, сохраняя соответствующие преимущества, при этом она предложила усилить его безопасность и улучшить управление.

Фон дер Ляйен назвала три направления работы по совершенствованию Шенгена.

"Во-первых, территория без внутренних границ требует полностью безопасной внешней границы. Никто не должен пересекать границу незамеченным, и любые риски безопасности необходимо выявлять. Это относится как к гражданам ЕС, так и к гражданам, не входящим в ЕС", - заявила в понедельник глава ЕК в обращении к первому Шенгенскому форуму.

Для этого, по ее мнению, необходимы современные информационные системы, которые должны вводиться быстро. Нужны также эффективные процедуры проверки прибывающих людей. Это, уточнила она, предложено в новом пакте о миграции и убежище.

Во-вторых, должна быть обеспечена безопасность внутри общего пространства без границ. Важную роль в этом играет полицейское сотрудничество стран ЕС. "Например, улучшенный и более быстрый обмен данными, такими как отпечатки пальцев подозреваемых, и усиление роли Европола", - пояснила фон дер Ляйен.

"В-третьих, Шенгену необходимо более эффективное управление. Нам нужно работать над нашей системой оценки и мониторинга. Мы должны быть полностью уверены в применении правил повсюду в Европе. И я считаю, что нам нужно лучшее общее политическое управление Шенгеном с Европейским парламентом и государствами-членами", - говорится в распространенном в Брюсселе обращении председателя Еврокомиссии.

Она объяснила, что причина, по которой организован Шенгенский форум, в необходимости обсудить дальнейшие шаги. По ее словам, нужны прагматические и оперативные дебаты для обоснования Шенгенской стратегии, которую ЕК планирует выдвинуть в мае следующего года. При этом, развивая Шенген, нельзя идти на компромисс по основным принципам, полагает фон дер Ляйен.

Она заявила, что "любые внутренние пограничные проверки должны быть крайней мерой, и мы должны работать в очень тесной координации". Шенген необходим для экономики ЕС и для европейского образа жизни.

При этом фон дер Ляйен напомнила, что прошло 35 лет с тех пор, как ряд государств-членов согласились отменить пограничный контроль между собой. "Из пяти стран на тот момент Шенгенская зона выросла до 26, насчитывая 420 млн граждан. Целое поколение европейцев выросло, мало помня о систематических проверках на внутренних границах", - отметила глава ЕК.

Она добавила, что "первые месяцы пандемии показали, что происходит, когда Шенген перестает действовать: Европа останавливается".

"Это может показаться парадоксальным, но этот опыт вселил в меня уверенность в будущем Шенгена. Это слишком дорого для всех нас. Мы не позволим ему потерпеть неудачу", - заверила фон дер Ляйен.