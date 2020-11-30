Столтенберг надеется на встречу с Байденом в следующем году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на встречу с претендентом на президентское кресло США от Демократической партии Джо Байденом на саммите НАТО в следующем году.

"Я пригласил избранного президента США Джо Байдена на саммит НАТО, который будет проходить в Брюсселе в следующем году", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в понедельник.

Точная дата саммита пока не определена.