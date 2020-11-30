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Столтенберг надеется на встречу с Байденом в следующем году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на встречу с претендентом на президентское кресло США от Демократической партии Джо Байденом на саммите НАТО в следующем году.

"Я пригласил избранного президента США Джо Байдена на саммит НАТО, который будет проходить в Брюсселе в следующем году", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в понедельник.

Точная дата саммита пока не определена.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, БАЙДЕН, НАМЕРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]