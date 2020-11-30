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Бизнес и законодательство 30.11.2020 20:43

Сбербанк ставит цель войти в 3-5 лидеров рынка e-commerce, в перспективе хочет занять лидерскую позицию

Сбербанк (MOEX: SBER) намерен уже по итогам 2023 года войти в топ-3 или топ-5 игроков рынка e-commerce с общим оборотом в 500 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис в рамках "Дня инвестора".

По его словам, в дальнейшем компания сможет завоевать лидерскую позицию на этом рынке благодаря формированию инфраструктурного, технологического и маркетингового направлений на рынке онлайн-ритейла.

Достижение этой цели планируется с помощью запуска многокатегорийного маркетплейса в 2021 году.

Сбербанк уже имеет опыт создания маркетплейса: в 2018-2020 гг. банк развивал e-commerce СП "Яндекс.Маркет" вместе с российской интернет-компанией.

В результате "Яндекс" (MOEX: YNDX) приобрел у Сбербанка 100% "Яндекс.Маркета", куда, помимо агрегатора товаров, вошел маркетплейс "Беру", и теперь также готовится войти в топ-3 лидеров в e-commerce в 2023 году.

"Мы приобрели бесценный опыт создания и успешного вывода на рынок маркетплейса "Беру". Плюс за последние несколько лет в экосистеме Сбера появились и стремительно росли компании, теперь уже занимающие весьма заметные позиции в своих сегментах", - отметил Хасис на презентации стратегии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, РИТЕЙЛ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]