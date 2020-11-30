Сбербанк ставит цель войти в 3-5 лидеров рынка e-commerce, в перспективе хочет занять лидерскую позицию

Сбербанк (MOEX: SBER) намерен уже по итогам 2023 года войти в топ-3 или топ-5 игроков рынка e-commerce с общим оборотом в 500 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис в рамках "Дня инвестора".
По его словам, в дальнейшем компания сможет завоевать лидерскую позицию на этом рынке благодаря формированию инфраструктурного, технологического и маркетингового направлений на рынке онлайн-ритейла.
Достижение этой цели планируется с помощью запуска многокатегорийного маркетплейса в 2021 году.
Сбербанк уже имеет опыт создания маркетплейса: в 2018-2020 гг. банк развивал e-commerce СП "Яндекс.Маркет" вместе с российской интернет-компанией.
В результате "Яндекс" (MOEX: YNDX) приобрел у Сбербанка 100% "Яндекс.Маркета", куда, помимо агрегатора товаров, вошел маркетплейс "Беру", и теперь также готовится войти в топ-3 лидеров в e-commerce в 2023 году.
"Мы приобрели бесценный опыт создания и успешного вывода на рынок маркетплейса "Беру". Плюс за последние несколько лет в экосистеме Сбера появились и стремительно росли компании, теперь уже занимающие весьма заметные позиции в своих сегментах", - отметил Хасис на презентации стратегии.
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