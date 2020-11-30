Берлин вновь призывает Лукашенко к диалогу и повторным выборам

Представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт вновь призвал белорусского лидера Александра Лукашенко к "диалогу с обществом и проведению честных выборов".
"Несмотря на холод, в минувшие выходные тысячи белорусских граждан мирно и бесстрашно проводили демонстрацию. Но Лукашенко и его помощники ведут циничную борьбу против демократии и игнорируют легитимные требования оппозиции", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.
В Белоруссии уже почти четыре месяца, несмотря на жесткое противодействие силовиков, продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Азербайджанская армия вошла в Лачинский район - Минобороны Азербайджана
Турецкие саперы привлечены к разминированию в Карабахе - Минобороны Турции
Мишустин и Пашинян обсудили участие РФ в восстановлении Карабаха, проблемы беженцев и транспортного сообщения
Капекс Газпрома в 2020г снизится до 1,4 трлн руб., в 2021г - такой же или чуть больше
Регуляторы США призывают банки отказаться от использования LIBOR после 31 декабря 2021 года
Страны ОПЕК 1 декабря продолжат обсуждение дальнейшей судьбы нефтяной сделки
Сетевой мониторинг выявил около 100 тыс. пользователей Рунета, интересующихся информацией о нападениях на школы
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 за неделю
Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Число пользователей Nar 4G увеличилось на 35 %
AccessBank продолжает проводить в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности