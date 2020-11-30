У Турции еще есть возможность пересмотреть позицию по С-400 - постпред США при НАТО

США надеются, что Анкара осознает, что была неправа, купив комплексы С-400 у России, и пересмотрит свою позицию по этому вопросу, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
"Мы надеемся, что Турция осознает возможные последствия своих действий до того, как начнет использовать С-400", - сказала она на брифинге.
По словам Хатчисон, Вашингтон надеется, что Турция "пересмотрит свою позицию, поняв, что совершила ошибку".
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.
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