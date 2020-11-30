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Регион 30.11.2020 19:53

Турция ужесточила требования для работы ресторанов и кафе в гостиницах

МВД Турции в связи с ростом заболеваемости COVID-19 разослало в 81 провинцию страны циркуляр об ужесточении требований к ресторанам и кафе, находящимся на территории гостиниц.

"Некоторые отели и объекты размещения нарушают правила, установленные для ресторанов на их территориях, и обслуживают людей, не проживающих в гостиницах, устаивают развлекательные программы с музыкой и едой", - следует из документа.

Как напомнили в министерстве, рестораны при гостиницах могут оказывать услуги только постояльцам, они не могут работать навынос. Живая музыка, караоке и камерные концерты запрещены после 22:00.

"В связи с рядом нарушений инспектирование таких заведений будет проводиться чаще, полиция будет проверять всех клиентов ресторанов, выявлять нарушения среди персонала. За несоблюдение требований санитрано-эпидемиологической безопасности полагается штраф, для юрлиц - вплоть до уголовного дела", - отмечается в документе.

В середине ноября Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, кинотеатры, а рестораны и кафе с 10:00 до 20:00 работают навынос, а с 20:00 - только на доставку.

Власти Турции призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок в общественных местах обязательно, в противном случае придется заплатить штраф в размере 900 лир или около 9,3 тыс. рублей.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]