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Карабахский конфликт 30.11.2020 20:25

Турецкие саперы привлечены к разминированию в Карабахе - Минобороны Турции

Турецкие саперы приступили к работе по разминированию азербайджанских территорий, освобожденных от армянской оккупации, сообщает министерство обороны Турции в своем аккаунте в Twitter.

"Отряды METI и PMKI наших сухопутных войск, занимающиеся очисткой от мин и самодельных взрывных устройств, начали оказывать поддержку братской азербайджанской армии в районах, освобожденных от армянской оккупации", - говорится в сообщении ведомства, передает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

По данным Минобороны, турецкие саперные отряды будут выполнять работу по разминированию и проводить тренинги для азербайджанской стороны.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, САПЕРЫ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]