Турецкие саперы привлечены к разминированию в Карабахе - Минобороны Турции

Турецкие саперы приступили к работе по разминированию азербайджанских территорий, освобожденных от армянской оккупации, сообщает министерство обороны Турции в своем аккаунте в Twitter.
"Отряды METI и PMKI наших сухопутных войск, занимающиеся очисткой от мин и самодельных взрывных устройств, начали оказывать поддержку братской азербайджанской армии в районах, освобожденных от армянской оккупации", - говорится в сообщении ведомства, передает агентство "Интерфакс-Азербайджан".
По данным Минобороны, турецкие саперные отряды будут выполнять работу по разминированию и проводить тренинги для азербайджанской стороны.
Н.Аббасова
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