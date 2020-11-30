Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0344 RUR   0.0224 GBR   2.2677 TRY   0.2164

Цена на нефть

27.11 $/bbl   WTI 45.53 -0.28 Brent 48.18 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 30.11.2020 20:45

AzerGold разместила облигации на $10 млн, спрос превысил предложение в 1,8 раза

ЗАО "AzerGold" 30 ноября разместило облигаций на $10 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

"AzerGold 30 ноября разместила второй транш облигаций на $10 млн. При этом общий объем поданных заявок составил $18 млн 443 тыс.", - сообщили на БФБ.

Всего, заявки на покупку облигаций подали 37 инвесторов.

Облигации эмитированы со сроком обращения 3 года и по ставке купона - 4% годовых. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $100 за ценную бумагу.

Как сообщалось ранее, AzerGold в сентябре 2020 года объявило о дебютной эмиссии облигаций в $20 млн (двумя траншами по $10 млн каждый). Первый транш облигаций в размере $10 млн был размещен 24 сентября. Объем заявок со стороны 40 инвесторов составил $25 млн 592,6 тыс.

Общество средства, вырученные от размещения облигаций, направит на увеличение ресурсов месторождений "Човдар" (Дашкесанский район), "Кохнамадан" (Бялакянский район) и "Гарадаг" (Шамкир-Гедабекский регион), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Все акции общества принадлежат государству. Уставный капитал общества равен 37 млн манатов.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERGOLD, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


AzerGold планирует размещение II транша облигаций на $10 млн AzerGold планирует размещение I транша облигаций на $10 млн AzerGold осуществит эмиссию трехлетних облигаций на $20 млн AzerGold выйдет на рынок облигаций для финансирования разработки месторождений драгметаллов в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]