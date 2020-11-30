AzerGold разместила облигации на $10 млн, спрос превысил предложение в 1,8 раза

ЗАО "AzerGold" 30 ноября разместило облигаций на $10 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.
"AzerGold 30 ноября разместила второй транш облигаций на $10 млн. При этом общий объем поданных заявок составил $18 млн 443 тыс.", - сообщили на БФБ.
Всего, заявки на покупку облигаций подали 37 инвесторов.
Облигации эмитированы со сроком обращения 3 года и по ставке купона - 4% годовых. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $100 за ценную бумагу.
Как сообщалось ранее, AzerGold в сентябре 2020 года объявило о дебютной эмиссии облигаций в $20 млн (двумя траншами по $10 млн каждый). Первый транш облигаций в размере $10 млн был размещен 24 сентября. Объем заявок со стороны 40 инвесторов составил $25 млн 592,6 тыс.
Общество средства, вырученные от размещения облигаций, направит на увеличение ресурсов месторождений "Човдар" (Дашкесанский район), "Кохнамадан" (Бялакянский район) и "Гарадаг" (Шамкир-Гедабекский регион), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Все акции общества принадлежат государству. Уставный капитал общества равен 37 млн манатов.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.
Н.Аббасова
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