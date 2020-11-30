ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 за неделю

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире и в Европе на прошлой неделе сократилось впервые с сентября 2020 года, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели", - сказал гендиректор ВОЗ на брифинге.
С начала пандемии по всему миру выявили более 63 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,4 млн человек умерли от последствий заражения. При этом эксперты отмечают, что реальное число заболевших может быть значительно выше.
Азербайджанская армия вошла в Лачинский район - Минобороны Азербайджана
Турецкие саперы привлечены к разминированию в Карабахе - Минобороны Турции
Мишустин и Пашинян обсудили участие РФ в восстановлении Карабаха, проблемы беженцев и транспортного сообщения
Капекс Газпрома в 2020г снизится до 1,4 трлн руб., в 2021г - такой же или чуть больше
Регуляторы США призывают банки отказаться от использования LIBOR после 31 декабря 2021 года
Страны ОПЕК 1 декабря продолжат обсуждение дальнейшей судьбы нефтяной сделки
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ЕС намерен совершенствовать Шенгенское пространство
В штате Аризона подтвердили победу Байдена
Помпео обсудил с главой МИД Узбекистана тему экспорта и инвестиций
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Число пользователей Nar 4G увеличилось на 35 %
AccessBank продолжает проводить в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности