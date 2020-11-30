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Здравоохранение 30.11.2020 22:15

ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 за неделю

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире и в Европе на прошлой неделе сократилось впервые с сентября 2020 года, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели", - сказал гендиректор ВОЗ на брифинге.

С начала пандемии по всему миру выявили более 63 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,4 млн человек умерли от последствий заражения. При этом эксперты отмечают, что реальное число заболевших может быть значительно выше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]