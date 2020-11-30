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ТЭК 30.11.2020 21:24

Министры ОПЕК отложили решение до встречи с ОПЕК+, ожидаются трудные переговоры

Министры ОПЕК отложили принятие решения о возможности продления текущих ограничений по добыче на первый квартал 2021 года на вторник, когда состоится встреча всех министров стран ОПЕК+, пишет Dow Jones.

Агентство Shana передает слова министра нефти Ирана Бижана Зангане, что продление ограничений на 7,7 млн б/с рассмотрено, но сложно достичь компромисса в этом вопросе. "Завтрашнее заседание будет сложным и потребует переговоров и терпения", - сказал он.

Агентство Bloomberg отмечает со ссылкой на делегатов, что заседание министров закончилось, публикации заявления не планируется, переговоры продолжатся завтра.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, ПРОДЛЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]