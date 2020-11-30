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ТЭК 30.11.2020 21:47

Страны ОПЕК 1 декабря продолжат обсуждение дальнейшей судьбы нефтяной сделки

Страны ОПЕК 1 декабря продолжат обсуждение дальнейшей судьбы сделки по ограничению добычи нефти, говорится в сообщении картеля.

"На сегодня 180-е заседание конференции ОПЕК закрылось. Делегации стран-членов вновь соберутся для дальнейшего обсуждения завтра, 1 декабря", - сообщила ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]