Страны ОПЕК 1 декабря продолжат обсуждение дальнейшей судьбы нефтяной сделки

Страны ОПЕК 1 декабря продолжат обсуждение дальнейшей судьбы сделки по ограничению добычи нефти, говорится в сообщении картеля.

"На сегодня 180-е заседание конференции ОПЕК закрылось. Делегации стран-членов вновь соберутся для дальнейшего обсуждения завтра, 1 декабря", - сообщила ОПЕК.