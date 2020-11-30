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СНГ 30.11.2020 23:23

Помпео обсудил с главой МИД Узбекистана тему экспорта и инвестиций

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым подтвердил поддержку США суверенитета и независимости страны, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь США Майк Помпео сегодня поговорил с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Помпео вновь подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Узбекистана, его территориальной целостности и независимости, а также программы реформ президента Мирзиёева", - говорится в сообщении первого заместителя пресс-секретаря госдепартамента Кейла Брауна.

Помпео и его собеседник также обсудили темы защиты прав человека, борьбы против торговли людьми, защиты гражданского общества.

"Госсекретарь и глава МИД также обсудили возможности, возникающие у экспортеров и инвесторов из США в то время, как Узбекистан претворяет в жизнь политику, ориентированную на рыночные отношения и на приватизацию", отмечает госдеп.

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Тэги: США, УЗБЕКИСТАН, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]