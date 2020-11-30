Помпео обсудил с главой МИД Узбекистана тему экспорта и инвестиций

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым подтвердил поддержку США суверенитета и независимости страны, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь США Майк Помпео сегодня поговорил с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Помпео вновь подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Узбекистана, его территориальной целостности и независимости, а также программы реформ президента Мирзиёева", - говорится в сообщении первого заместителя пресс-секретаря госдепартамента Кейла Брауна.

Помпео и его собеседник также обсудили темы защиты прав человека, борьбы против торговли людьми, защиты гражданского общества.

"Госсекретарь и глава МИД также обсудили возможности, возникающие у экспортеров и инвесторов из США в то время, как Узбекистан претворяет в жизнь политику, ориентированную на рыночные отношения и на приватизацию", отмечает госдеп.