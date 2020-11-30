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Дальнее зарубежье 30.11.2020 23:41

В штате Аризона подтвердили победу Байдена

Власти штата Аризона в понедельник сертифицировали результаты выборов президента США, согласно которым победу в штате одержал демократ Джо Байден, сообщают американские СМИ.

Госсекретарь штата Кэти Хоббс и губернатор Аризоны Даг Дьюси поставили свои подписи на документах, которые подтверждают, что Байден победил с перевесом в более чем 10 тыс. голосов.

"Мы успешно организуем выборы в Аризоне. Наша система надежная", - сказал Дьюси.

Хоббс в свою очередь отметила, что выборы были проведены "транспарентно и честно".

Трамп победил в штате Аризона в ходе выборов 2016 года. А Байден стал вторым демократом за 70 лет, который одержал победу в этом штате на президентских выборах.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.

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Тэги: АРИЗОНА, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]