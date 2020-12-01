ЕС намерен совершенствовать Шенгенское пространство

Страны Европейского союза считают Шенгенское пространство одним из главных достижений объединенной Европы, обеспокоены тем, что шенгенская система в последние годы дает все больше сбоев и была парализована во время пандемии COVID-19.

"Первые месяцы пандемии показали нам, что бывает, когда Шенген перестает работать: Европа останавливается... Но этот опыт вселил в меня уверенность в будущем Шенгена. Он слишком дорог для всех нас, и мы не позволим ему потерпеть неудачу", - сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в понедельник на видеоконференции "Шенгенский форум".

Она отметила, что Шенген нельзя воспринимать как данность, его надо укреплять и совершенствовать. Если за девять лет с 2006 по 2014 год, временный и локальный контроль на внутренних границах между шенгенскими странами приходилось вводить 35 раз, то менее чем за пять лет с 2015 года - 205 раз.

Первый Шенгенский форум созван Еврокомиссией для обмена мнениями по укреплению Шенгенского пространства. В нем приняли участие члены Европарламента и министры внутренних дел. Форум продолжит регулярно собираться как на политическом, так и на техническом уровнях, а его выводы будут включены в Шенгенскую стратегию, которую Еврокомиссия представит в середине 2021 года.

35 лет назад пять стран ЕС поставили цель отменить пограничный контроль между собой. 25 лет назад они заключили Шенгенское соглашение. Сейчас Шенгенская зона выросла до 26 стран и насчитывает 420 миллионов граждан. Целое поколение европейцев выросло, не зная систематических проверок на внутренних границах.

"Любые внутренние пограничные проверки должны быть крайней мерой, и мы должны работать в очень тесной координации. Европейцы стали полагаться на Шенген. Сегодня это необходимо для нашей экономики и для нашего образа жизни", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В свою очередь, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон отметила, что внутренний пограничный контроль, вводимый из-за пандемии, нанесет значительный ущерб ВВП союза. А свободное передвижение будет, по ее словам, самым важным инструментом для восстановления после крупнейшего в истории Европы экономического кризиса.

По данным фонда France Strategie, если в ЕС будут внутренние границы, то общие экономические потери к 2025 году составят 100 миллиардов долларов. В контексте восстановления экономики после COVID это неприемлемо.

Внутренние пограничные проверки, заметила Йохансон, должны быть крайними мерами.

Фон дер Ляйен предложила сосредоточиться на трех направлениях работы. Во-первых, территория без внутренних границ требует полностью безопасной внешней границы. Это предполагает усиление эффективности контроля, внедрения современных информационных систем, быстрых и слаженных процедур.

Во-вторых, нужно обеспечить безопасность на Шенгенском пространстве через тесное сотрудничество полиций, быстрый обмен данными о подозреваемых, усиление роли Европола.

В-третьих, Шенгену необходимо более эффективное управление, система оценки и мониторинга, одинаковое применение общих правил всеми его странами.