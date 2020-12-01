Азербайджанская армия вошла в Лачинский район - Минобороны Азербайджана

Армия Азербайджана вступила в Лачинский район, сообщает Минобороны Азербайджана.
“Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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