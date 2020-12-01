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Карабахский конфликт 01.12.2020 00:23

Азербайджанская армия вошла в Лачинский район - Минобороны Азербайджана

Армия Азербайджана вступила в Лачинский район, сообщает Минобороны Азербайджана.

“Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЛАЧИН, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]