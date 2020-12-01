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Здравоохранение 01.12.2020 10:01

Управление по санитарному надзору США 17 декабря проведёт заседание по вакцине Moderna от COVID-19

Управление по санитарному надзору США (FDA) проведёт заседание, на котором рассмотрит заявку компании Moderna на экстренное использование ее вакцины от коронавируса COVID-19, 17 декабря.

"FDA запланировало заседание комитета по вакцинам на 17 декабря, чтобы обсудить запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna Inc. ", - говорится в заявлении ведомства.

FDA обещает, что рассмотрение запроса будет проходить максимально транспарентно. Важная информация о вакцине будет размещаться в открытом доступе. Само заседание по вакцине Moderna будет транслироваться в интернете в прямом эфире.

Ранее компания Moderna сообщила, что направила запрос в FDA для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19.

"Информация, собранная для получения разрешения на экстренное использование препарата mRNA-1273, поступила в FDA ", сообщила компания в своём твиттере.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в прошлую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о 95% эффективности препарата.

В то же время, министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что обе вакцины могут появиться в обороте уже до Рождества (25 декабря).

По его словам, разрешение на применение вакцины от Pfizer, как ожидается, FDA выдаст на заседании 10 декабря.

"Таким образом, мы рассчитываем, что обе эти вакцины выйдут в оборот и станут доступными до Рождества", - сказал Азар в эфире телеканала CBS.

Поставками вакцины будет заниматься федеральное правительство, вопросами распределения внутри штатов будут заниматься губернаторы.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, РАССМОТРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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