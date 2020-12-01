Штат Висконсин подтвердил победу Байдена на выборах президента США

Председатель избирательной комиссии штата Висконсин Энн Джейкобс в понедельник официально подтвердила победу на выборах президента США в штате кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Джейкобс подписала официальные документы, согласно которым Байден "получил наибольшее число голосов" и получил 10 голосов выборщиков.

Отмечается, что демократ обошел действующего президента США Дональда Трампа с перевесом примерно в 20 тыс.700 голосов.

Теперь губернатор штата Тони Эверс должен подтвердить результаты.

Несколькими часами ранее официальные лица штата Аризона также подтвердили победу Байдена.

Трамп выиграл оба штата в 2016 году и предпринял ряд юридических усилий, чтобы оспорить результаты этого года.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.