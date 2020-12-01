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Дальнее зарубежье 01.12.2020 10:13

Специальный советник Трампа по COVID-19 уходит в отставку - СМИ

Доктор Скотт Атлас, специальный советник действующего президента США Дональда Трампа по пандемии коронавируса, официально подал в отставку, сообщает Fox News.

"Я пишу заявление об уходе с поста специального советника президента США", - цитирует телеканал заявление Атласа, датированное 1 декабря.

"Я упорно работал с единственной целью - спасти жизни и помочь американцам пережить эту пандемию", - заявил Атлас. Он добавил, что в своей работе "всегда полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния".

Атлас поблагодарил Трампа за "честь и привилегию служить от имени американского народа".

Он также пожелал всего наилучшего новой администрации Джо Байдена - кандидата от демократов, объявившего о своей победе на президентских выборах.

"Я искренне желаю новой команде всего наилучшего, поскольку они ведут нацию через эти трудные времена", - написал Атлас.

"С появлением новых методов лечения и вакцин я по-прежнему очень оптимистичен в том, что Америка снова будет процветать и преодолеет бедствия пандемии и все, что она повлекла за собой", - заключил он.

Атлас присоединился к администрации в августе. Срок его контракта составлял 130 дней, которые истекают на этой неделе.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЧИНОВНИК, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]