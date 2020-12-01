Специальный советник Трампа по COVID-19 уходит в отставку - СМИ

Доктор Скотт Атлас, специальный советник действующего президента США Дональда Трампа по пандемии коронавируса, официально подал в отставку, сообщает Fox News.
"Я пишу заявление об уходе с поста специального советника президента США", - цитирует телеканал заявление Атласа, датированное 1 декабря.
"Я упорно работал с единственной целью - спасти жизни и помочь американцам пережить эту пандемию", - заявил Атлас. Он добавил, что в своей работе "всегда полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния".
Атлас поблагодарил Трампа за "честь и привилегию служить от имени американского народа".
Он также пожелал всего наилучшего новой администрации Джо Байдена - кандидата от демократов, объявившего о своей победе на президентских выборах.
"Я искренне желаю новой команде всего наилучшего, поскольку они ведут нацию через эти трудные времена", - написал Атлас.
"С появлением новых методов лечения и вакцин я по-прежнему очень оптимистичен в том, что Америка снова будет процветать и преодолеет бедствия пандемии и все, что она повлекла за собой", - заключил он.
Атлас присоединился к администрации в августе. Срок его контракта составлял 130 дней, которые истекают на этой неделе.
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