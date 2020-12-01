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Дальнее зарубежье 01.12.2020 09:34

Сенатор Грэм считает, что Трамп должен быть приглашен на инаугурацию Байдена

Один из ближайших союзников действующего президента США, сенатор Линдси Грэм заявил, что было бы хорошо для страны, если бы Дональд Трамп присутствовал на инаугурации Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах.

"Если Байден выиграет, да, я так думаю", - цитирует издание The Hill ответ Грэма на вопрос о том, стоит ли Трампу присутствовать на инаугурации Байдена.

"Я просто думаю, что это хорошо для страны", - отметил он.

"Я надеюсь, что Байден придет к нему (Трампу - ИФ)", - добавил сенатор.

Голосование в США состоялось 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.

Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2021 года.

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Тэги: США, ТРАМП, ГРЭМ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]