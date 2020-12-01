Трамп понимает, что проиграл, но не готов признать поражение - СМИ

Президент США Дональд Трамп понимает, что у него нет никаких шансов удержаться на своем посту, но пока не готов признать поражение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух советников Белого дома.

"Да, он это понимает", - заявил телеканалу близкий советник Трампа, отвечая на вопрос, осознает ли президент, что проиграл выборы.

Другой собеседник отметил, что президент продолжит оспаривать результаты голосования, пока будет оставаться такая возможность.

По словам собеседников телеканала, Трамп хочет верить в то, что он еще может победить, но он полностью осознает, что проиграл вопреки своим заявлениям в твиттере и СМИ.

Ранее Трамп неоднократно называл телеканал CNN распространителем фальшивых новостей о его деятельности и сомневался в реальности его источников.

Между тем, сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски в очередной раз призвала Трампа признать поражение.

"Я считаю, что он должен признать поражение, я думаю, гонка закончена", - заявила она в эфире CNN.

При этом она отказалась ответить на вопрос, голосовала ли она за Трампа на этих выборах.

Ранее сообщалось, что чиновники штатов Висконсин и Аризона подтвердили победу на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В ответ на эти новости Трамп написал в своем твиттере: "Такая тотальная коррупция. Так грустно за нашу страну!"

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.