В связи с техническими проблемами еще на сутки перенесен планировавшийся во вторник запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2, сообщила французская компания-оператор запуска Arianespace.

"Запуск перенесен еще на сутки", - сказали в компании.

Причиной явилась "нештатная телеметрия данных", указал директор Arianespace Стефан Исраэль.

"Европейской стороной пуск вновь отложен. Ждем от них дополнительной информации", - написал в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Запуск планировалось провести еще 29 ноября. Однако из-за обнаруженной в ракете неисправной детали, которая могла бы привести к аварии, он был отложен. Планировавшийся в понедельник новый старт был отменен за четыре минуты до его проведения из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Изначально запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 ОАЭ с аппаратурой наблюдения высокого разрешения должен был состояться 6 марта. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт тогда был перенесен на апрель. Однако с марта космодром Куру прекратил деятельность из-за пандемии коронавируса. Запланированные пуски российских ракет с космодрома Куру были перенесены на осень.