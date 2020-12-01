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Наука и образование 01.12.2020 10:26

Запуск ракеты "Союз" с разведывательным спутником ОАЭ вновь перенесен

В связи с техническими проблемами еще на сутки перенесен планировавшийся во вторник запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2, сообщила французская компания-оператор запуска Arianespace.

"Запуск перенесен еще на сутки", - сказали в компании.

Причиной явилась "нештатная телеметрия данных", указал директор Arianespace Стефан Исраэль.

"Европейской стороной пуск вновь отложен. Ждем от них дополнительной информации", - написал в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Запуск планировалось провести еще 29 ноября. Однако из-за обнаруженной в ракете неисправной детали, которая могла бы привести к аварии, он был отложен. Планировавшийся в понедельник новый старт был отменен за четыре минуты до его проведения из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Изначально запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 ОАЭ с аппаратурой наблюдения высокого разрешения должен был состояться 6 марта. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт тогда был перенесен на апрель. Однако с марта космодром Куру прекратил деятельность из-за пандемии коронавируса. Запланированные пуски российских ракет с космодрома Куру были перенесены на осень.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, РАКЕТА, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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