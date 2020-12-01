Военная мощь России - один из центральных вопросов открывающегося во вторник совещания глав МИД НАТО

Североатлантический совет на уровне министров иностранных дел, который пройдет 1-2 декабря в режиме онлайн, обсудит "наращивание Россией военной мощи вокруг альянса", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она размещает больше сил поблизости от нас от Крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиление российского присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне министерского совещания НАТО.

По его словам, министры обсудят, что еще должен сделать альянс, чтобы отреагировать на растущую военную активность России и поддерживать режим контроля над вооружениями, включая ограничения на ядерные боеголовки в связи с истечением договора СНВ в феврале 2021 года.

Генсек альянса добавил, что обсуждение безопасности в Черноморском регионе состоится на отдельной сессии с участием глав МИД Грузии и Украины.

К числу важнейших вызовов альянсу, которые будут рассматривать министры иностранных дел НАТО на своей виртуальной встрече, Столтенберг отнес "глобальный сдвиг в балансе сил с подъемом Китая".

К этой натовской дискуссии присоединятся азиатско-тихоокеанские партнеры альянса: Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также главы МИД Финляндии и Швеции и высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Китай не является нашим противником", - оговорился генсек НАТО. Он отметил, что рост этой страны представляет собой важную возможность для западной экономики и торговли. С Китаем необходимо взаимодействовать по таким вопросам, как контроль над вооружениями и изменение климата.

"Но есть и важные вызовы нашей безопасности. Китай вкладывает огромные средства в новое оружие. Он приближается к нам от Арктики до Африки. И инвестирует в нашу инфраструктуру. Китай не разделяет наших ценностей. Он не уважает основные права человека и пытается запугать другие страны", - перечислил Столтенберг обеспокоенности альянса по отношению к Китаю.

Еще одна важная тема видеосовещания натовских министров иностранных дел - миссия в Афганистане. Присутствие НАТО в Афганистане, считает генсек альянса, связано с дилеммой, которую не просто разрешить.

По его словам, основной вопрос в том, что в заключенном соглашении между США и "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация) говорится, что международные силы, включая НАТО, должны покинуть Афганистан к 1 мая.

"По этой причине перед всеми нами стоит дилемма. Либо мы там остаемся, потому что понимаем, что "Талибан" не выполняет свою часть соглашения и принятые обязательства. Но тогда мы рискуем, что продолжится военное присутствие и продолжатся боестолкновения", - сказал генсек НАТО.

"Либо мы уходим. Но тогда мы рискуем тем, что потеряем достижения в борьбе с международным терроризмом и созданное нами положение, при котором Афганистан больше не должен стать площадкой международного терроризма", - продолжил Столтенберг.

"Это будет очень трудное решение", - подчеркнул он.

И это, отметил генсек, он будет объяснять главам МИД стран НАТО в ходе открывающегося совещания, а также в процессе подготовки встречи министров обороны альянса в феврале будущего года, на котором ожидается заключительное решение по данному вопросу.

Он напомнил, что США недавно приняли решение о дальнейшем сокращении численности своих войск в Афганистане, и сообщил, что в телефонном разговоре с избранным, по предварительным данным, президентом Соединенных Штатов Джо Байденом обратил внимание на важность проблемы Афганистана и на эту дилемму.

Столтенберг выразил надежду, что в следующем году, когда новая администрация США приступит к своим обязанностям, решение будет принято совместно с ней.

В свою очередь постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон также в понедельник заявила, что решение Вашингтона сократить военное присутствие в Афганистане - не окончательное, так как у следующей американской администрации будет возможность пересмотреть его.

"Когда следующая администрация начнет работу в январе, у нее будут все возможности (изменить решение по Афганистану - ИФ)", - сказала она на брифинге.

Министры иностранных дел Североатлантического альянса обсудят проект "НАТО 2030" и дальнейшую адаптацию организации.

Как объяснил Столтенберг, речь идет о том, чтобы сделать альянс еще сильнее в связи с новыми глобальными вызовами. Группа экспертов, которую он назначил ранее в текущем году для работы над проектом, проинформирует министров о своих выводах.

Генсек пообещал продолжать "консультироваться с гражданским обществом, молодыми лидерами, парламентариями, частным сектором и, конечно же, с союзниками" о дальнейшей адаптации НАТО.

"Исходя из всего этого, я выскажу свои рекомендации руководителям (стран) НАТО, когда они встретятся в следующем году", - сообщил Столтенберг.