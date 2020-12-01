Премьер Украины и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества

В рамках рабочего визита в Турецкую Республику премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой стороны обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере транспорта и в оборонно-промышленном комплексе, сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.
"Турецкая Республика является одним из ключевых торговых партнеров Украины. В то же время мы имеем большой потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота. Речь идет не только о сырье, но и о продуктах переработки и готовой продукции", - отметил Шмыгаль.
По мнению главы украинского правительства, одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.
"Считаю, что наши страны имеют достаточный потенциал для того, чтобы объем общей торговли вырос минимум вдвое, до $10 млрд в год. Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозного, всеохватывающего Соглашения для максимального использования ее (торговли) потенциала", - подчеркнул премьер-министр Украины.
Во время встречи премьер-министр Украины и президент Турции обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и борьбу с COVID-19 и его последствиями для экономики двух стран.
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