Азербайджанские военнослужащие водрузили флаг в Лачине - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные водрузили флаг Азербайджана в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе.
"В освобожденном от оккупации городе Лачин поднят азербайджанский флаг", - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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