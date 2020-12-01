Азербайджанские военнослужащие водрузили флаг в Лачине - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные водрузили флаг Азербайджана в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе.

"В освобожденном от оккупации городе Лачин поднят азербайджанский флаг", - отмечается в сообщении.



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Х.Насирзаде