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Карабахский конфликт 01.12.2020 10:48

Азербайджанские военнослужащие водрузили флаг в Лачине - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные водрузили флаг Азербайджана в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе.

"В освобожденном от оккупации городе Лачин поднят азербайджанский флаг", - отмечается в сообщении.


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Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАЧИН, ФЛАГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]