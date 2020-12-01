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Транспорт и связь 01.12.2020 14:07

Аэрофлот надеется на восстановление авиасообщения с апреля

"Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля 2021 года, заявил гендиректор компании Михаил Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"Надеемся на то, что, может быть, с апреля, есть такое у нас ощущение, с апреля может начать восстанавливаться авиационное сообщение", - сказал Полубояринов.

"Соответственно, те стратегические наши цели и задачи, которые мы предполагаем выполнить, они могут начать воплощаться", - сказал Полубояринов.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию", низкобюджетную "Победу" и летающую на Дальнем Востоке "Аврору". Государство через Росимущество контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% - у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, АЭРОФЛОТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]