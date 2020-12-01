"Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля 2021 года, заявил гендиректор компании Михаил Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"Надеемся на то, что, может быть, с апреля, есть такое у нас ощущение, с апреля может начать восстанавливаться авиационное сообщение", - сказал Полубояринов.

"Соответственно, те стратегические наши цели и задачи, которые мы предполагаем выполнить, они могут начать воплощаться", - сказал Полубояринов.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию", низкобюджетную "Победу" и летающую на Дальнем Востоке "Аврору". Государство через Росимущество контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% - у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.