Песков: в планах Путина нет разговоров с лидерами Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о разногласиях России с членами ОПЕК+ в связи с переносом заседания картеля.

"Ведется подготовка к этому мероприятию", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что до заседания ОПЕК+ президент не планирует общаться с лидерами Саудовской Аравии или других его стран-участниц.

"По-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента. Там ведется работа. Вы знаете, этим занимается вице-премьер Новак, он курирует эту тематику. По его линии ведется подготовка", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что Путин не планирует проводить встречу с нефтяными компаниями до этого заседания.

Заседание ОПЕК+ перенесено с 1 на 3 декабря, участникам понадобились дополнительные консультации, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.