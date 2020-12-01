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ТЭК 01.12.2020 14:20

Песков: в планах Путина нет разговоров с лидерами Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о разногласиях России с членами ОПЕК+ в связи с переносом заседания картеля.

"Ведется подготовка к этому мероприятию", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что до заседания ОПЕК+ президент не планирует общаться с лидерами Саудовской Аравии или других его стран-участниц.

"По-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента. Там ведется работа. Вы знаете, этим занимается вице-премьер Новак, он курирует эту тематику. По его линии ведется подготовка", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что Путин не планирует проводить встречу с нефтяными компаниями до этого заседания.

Заседание ОПЕК+ перенесено с 1 на 3 декабря, участникам понадобились дополнительные консультации, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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