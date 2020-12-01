Ирландия ослабила антикоронавирусные ограничения

Власти Ирландии объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных в октябре в связи с COVID-19.

По информации западных СМИ, во вторник в стране откроются магазины, парикмахерские и фитнес-клубы, а также музеи, библиотеки и другие культурно-развлекательные учреждения. С пятницы начнут работу рестораны и бары.

Однако правительство все еще призывает население носить маски и соблюдать меры предосторожности.

"Наша задача состоит в том, чтобы рост заболевших сохранялся на стабильно низком уровне", - сказал в эфире телеканала RTE глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Ирландии за время пандемии выявили более 72,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2 тыс. человек скончались.