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Дальнее зарубежье 01.12.2020 14:33

Ирландия ослабила антикоронавирусные ограничения

Власти Ирландии объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных в октябре в связи с COVID-19.

По информации западных СМИ, во вторник в стране откроются магазины, парикмахерские и фитнес-клубы, а также музеи, библиотеки и другие культурно-развлекательные учреждения. С пятницы начнут работу рестораны и бары.

Однако правительство все еще призывает население носить маски и соблюдать меры предосторожности.

"Наша задача состоит в том, чтобы рост заболевших сохранялся на стабильно низком уровне", - сказал в эфире телеканала RTE глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Ирландии за время пандемии выявили более 72,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2 тыс. человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСЛАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]