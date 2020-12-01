Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020”

Проект строительства волоконно-оптической кабельной линии между Азербайджаном и Туркменистаном (Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия), реализуемый компанией "AzerTelecom", магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной сетью интернета, обсудили на конференции «Туркментел 2020”, посвященной Телекоммуникациям и ИТ Туркменистана.
Председатель совета директоров "AzerTelecom" Фуад Аллахвердиев выступил на онлайн-конференции, прошедшей 24-25 ноября с участием официальных лиц и руководителей ведущих операторов связи Европы и Азии. Он рассказал о формировании ”Цифрового Шелкового Пути” (Digital Silk Way) между Европой и Южной Азией посредством Азербайджана и Туркменистана, проекте по проложению волоконно-оптической кабельной линии, проходящей по дну Каспийского моря (Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия) по маршруту Азербайджан-Туркменистан, который составляет Каспийский сегмент этого глобального цифрового коридора.
Фуад Аллахвердиев отметил, что интенсивная цифровизация в рамках четвертой промышленной революции тесно связана с проектами строительства цифровой инфраструктуры, а строительство магистральных волоконно-оптических кабельных линий между различными регионами обеспечивает более качественные услуги связи в этих регионах и ускоряет процессы цифровой глобализации.
"Строительство волоконно-оптической кабельной линии между Азербайджаном и Туркменистаном по дну Каспийского моря сформирует "Цифровой Шелковый Путь" между Европой и Южной Азией. В 2019 году в Ашхабаде, между Азербайджаном и Туркменистаном было подписано межгосударственное соглашение о проложении оптоволоконного кабеля. В марте этого года в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместному строительству, владению и использованию волоконно-оптических линий связи между операторами проекта - компаниями "AzerTelecom" и “Türkmentelekom”" - заявил Фуад Аллахвердиев.
Фуад Аллахвердиев отметил, что проект внесет важный вклад в развитие сферы телекоммуникации Азербайджана и Туркменистана, а также в целом телекоммуникационной экосистемы в регионе.
“AzerTelecom” - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией “Bakcell” – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. “AzerTelecom” через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. На данный момент, AzerTelecom осуществляет программу “Azerbaijan Digital Hub” по превращению Азербайджана в цифровой центр.
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