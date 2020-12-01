Система "зеленых сертификатов" может быть запущена в следующем году, сообщил на онлайн-конференции "Энергетика: вызовы и перспективы нового времени" заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов.
"Мы надеемся, что уже в следующем году", - ответил он на вопрос о сроках запуска программы. "Закон разработан, есть, конечно, разногласия с коллегами, но я думаю, до следующего года мы эту историю запустим", - пояснил он.
Система "зеленых сертификатов", которые бы подтверждали, что электроэнергия произведена на объектах ВИЭ, в России пока не действует. Свои нормативные проекты на эту тему предлагали сразу два ведомства - Минэкономразвития и Минэнерго (в документах последнего сертификаты предлагалось назвать "низкоуглеродными"). В Минэнерго журналистам поясняли ранее, что выбран будет в итоге один из проектов - либо "низкоуглеродные сертификаты" (с участием атома), либо "зеленые" (только ВИЭ).
Предполагается, что сертификаты позволят, в частности, создать условия "для привлечения инвестиций, не связанных с обязательными механизмами поддержки, за счет активизации добровольного спроса на электроэнергию, производимую на основе таких источников" (цитата из материалов Минэнерго - ИФ). Кроме того, это поможет российским производителям, "осуществляющим экспорт энергоемкой продукции, в сохранении и упрочении их позиций на мировых рынках в свете ужесточения углеродного регулирования странами-импортерами".
Заниматься выдачей, оборотом и погашением сертификатов, скорее всего, будет ассоциация "НП "Совет рынка". Участие в системе сертификатов предлагается сделать добровольным - как для производителей энергии, так и для потребителей. В перспективе рассматривается возможность организации взаимного признания сертификатов для их обращения на зарубежных рынках.
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