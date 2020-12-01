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Регион 01.12.2020 15:46

Страны ОДКБ переработают план оперативного развертывания коллективных сил с учетом современных реалий - Шойгу

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развертывания коллективных сил оперативного реагирования с учетом современных реалий", - сказал он по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ.

Шойгу уточнил, что вместе с коллегами они определили направления развития военной составляющей в ближайший период, когда председательствовать в ОДКБ будет Таджикистан, а также спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетний период.

"В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы", - добавил российский министр.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, СИЛЫ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]