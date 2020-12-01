В Азербайджане зафиксирован новый суточный антирекорд случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 426 человек (рекордное число), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 125 тыс. 602, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 981 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 41 человек с коронавирусом (новый антирекорд), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 433.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 76 тыс. 897 человек (+1995 за сутки, рекордный показатель).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 47 тыс. 272 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 17 621 тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 746,198 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков