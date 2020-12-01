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Здравоохранение 01.12.2020 14:45

В Азербайджане зафиксирован новый суточный антирекорд случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 426 человек (рекордное число), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 125 тыс. 602, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 981 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 41 человек с коронавирусом (новый антирекорд), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 433.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 76 тыс. 897 человек (+1995 за сутки, рекордный показатель).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 47 тыс. 272 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 17 621 тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 746,198 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]