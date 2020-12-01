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Дальнее зарубежье 01.12.2020 15:18

Турция рассчитывает на нормализацию отношений с ЕС, а также с США при новой администрации

Анкара рассчитывает на то, что США наладят ныне напряженные отношения с их традиционными союзниками, заявил директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Мы хотели бы, чтобы США вместе с новой администрацией пошли по пути восстановления напряженных сейчас отношений со своими традиционными союзниками и проявили необходимое уважение к их жизненно важным интересам", - сказал Алтун на форуме TRT World Forum 2020.

Он также отметил, что Турция стремится к нормализации отношений с Евросоюзом.

"Наша общая солидарность и сотрудничество являются ключевыми для противодействия призывам к ненависти и дискриминации в Европе", - заключил он.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией зенитных ракетных систем С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Кроме того. в последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]