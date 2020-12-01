Украинская SkyUp получила доступ на выполнение рейсов из Запорожья и Харькова в Азербайджан

Украинский лоукостер SkyUp может в 2021 году начать полеты из Запорожья и Харькова в Баку.

«Комиссия Госавиаслужбы Украины на заседании 26 ноября одобрила заявки авиакомпании SkyUp на выполнение полетов в Баку из Запорожья и Харькова», - отмечается в материалах комиссии, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно решению, SkyUp получила доступ на выполнение рейсов Запорожье - Баку-Запорожье с частотой два раза в неделю и Харьков - Баку - Харьков с частотой также два раза в неделю.

Права на эксплуатацию этих маршрутов выдаются на неограниченный срок и вступают в силу с 28 марта 2021 года.

SkyUp Airlines — украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году и начавшая полёты с мая 2018 года. Базируется в международном аэропорту «Борисполь». Основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Европа. Сейчас парк авиакомпании состоит из 11 воздушных судов: 6 среднемагистральных судов типа «Boeing 737-800 NG», 2 среднемагистральных «Boeing 737-700 NG» и 3 среднемагистральных самолётов «Boeing 737-900 ER».

Н.Аббасова