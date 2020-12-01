Нефть слабо дешевеет после переноса заседания ОПЕК+, Brent - $47,86 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо снижаются после неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 во вторник составляет $47,86 за баррель, что на $0,02 (0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,24 за баррель, что на $0,1 (0,22%) ниже уровня предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

"ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

"Несмотря на сигналы глубоких противоречий в ОПЕК+, тот факт, что они взяли два дополнительных дня на переговоры, можно считать позитивным сигналом", - цитирует Дхара агентство Bloomberg.

Глава Vanda Insights Вандана Хари считает, что среди членов ОПЕК+ есть консенсус по поводу того, что наращивание добычи с января - "плохая идея".

"Я верю, что альянс в конечном итоге выработает осторожный и терпеливый подход и продлит сокращения. Пока это не прояснится, вопрос о 1,9 млн б/с будет затмевать новости о вакцине и данные о запасах в США", - приводит слова Хари S&P Global Platts.

Между тем аналитики ANZ отмечают, что без продления текущих сокращений добычи, избыток предложения на рынке будет составлять 1,5-3 млн б/с.

"Хотя перспективы вакцины от коронавируса поддержали рынок, отсутствие соглашения о продлении сокращений (добычи - ИФ), скорее всего, приведет к распродаже на нефтяном рынке", - считают эксперты.